Acıkan ayı kış uykusunu böldü! Yiyecek avında…

10 Nisan 2024 00:47 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 00:50

Giresun’da kış uykusundan uyanan bir ayı, erimeye yüz tutan karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Ayı popülasyonunun son yıllarda artmasıyla Giresun'da yüksek kesimlerde ve hatta yerleşim yerlerinde bile ayı görülmeye başladı.

KAMERALARA TAKILDI

Bir süre önce Alucra ilçesinde onlarca arı kovanını parçalayan ayılar bu sefer Sis Dağı yaylasında yiyecek ararken görüntülendi. Baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan boz ayı, Trabzon ve Giresun il sınırında bulunan bir obada bir güvenlik kamerasına takıldı.

Görüntülerde, kış uykusundan yeni uyandığı düşünülen boz ayının kar üzerinde yürüyerek evlerin kapı ve pencerelerine yaklaştığı görülüyor. Evlerde açık bir yer bulamayan ayı, daha sonra başka evlere doğru ilerliyor.