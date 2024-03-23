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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 12:15 - Güncelleme : 23 Mart 2024 12:19

Acılı baba oğlunun cenazesine sarılıp ağladı

Antalya’da falezlerde 24 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. Acılı baba Ebubekir Oğuz, oğlunun cenazesine sarılıp gözyaşı döktü.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya’da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar falezle denizin birleştiği noktada, hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

DAHA 24 YAŞINDAYDI... HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla adrese deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 24 yaşındaki Berkhan Oğuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Acılı baba oğlunun cenazesine sarılıp ağladı - 1. Resim

Oğuz’un cansız bedeni deniz polisi botuyla Kaleiçi Yat Limanı’ndaki polis noktasına çıkarıldı. Acı haberi alan Oğuz’un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Baba Ebubekir Oğuz, torbadaki oğlunun cenazesinin yanına oturup sarıldı ve gözyaşlarını tutamadı.

Acılı baba oğlunun cenazesine sarılıp ağladı - 2. Resim

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Oğuz’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğuz’un ölüm nedenini belirlemek için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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