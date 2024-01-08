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    • 08 Ocak 2024 08:51 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:20

    Adana'da Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Adana'da Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı. Şahsın bir veteriner kliniğinde Atatürk portresine bakarak küfrettiği ortaya çıktı.

    Adana, Hakaret

    Adana'da Cumhuriyet'in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı. 

    B.Y (53), eşi ve çocuğuyla evde besledikleri kedilerini Güzelyalı Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine götürdü.

    İddiaya göre B.Y, kediler için fazla para harcadığı gerekçesiyle önce eşine hakaret etti.

    ATATÜRK PORTRESİNE BAKARAK KÜFRETTİ

    Veteriner teknikeri M.N.Ş'nin uyarması üzerine B.Y. bu kez de iş yerindeki Atatürk portresine bakarak küfretti.

    Olayı cep telefonuyla kaydeden M.N.Ş. şüpheli B.Y'den şikayetçi oldu.

    TUTUKLANDI

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yılında hayat durdu! Kimi işini bıraktı kimi arabadan indi
    Oynat

    Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yılında hayat durdu! Kimi işini bıraktı kimi arabadan indi

    Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85’inci yılında saygıyla anıldı. Yurtta saatler 9'u 5 geçtiği sırada sirenler çaldı. Vatandaşlar özlemle andıkları Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

    Haberler>Gündem>Adana'da Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı
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    AdanaHakaret
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