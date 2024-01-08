08 Ocak 2024 08:51 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:20
Adana'da Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı
Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Adana'da Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı. Şahsın bir veteriner kliniğinde Atatürk portresine bakarak küfrettiği ortaya çıktı.
Adana'da Cumhuriyet'in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı.
B.Y (53), eşi ve çocuğuyla evde besledikleri kedilerini Güzelyalı Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine götürdü.
İddiaya göre B.Y, kediler için fazla para harcadığı gerekçesiyle önce eşine hakaret etti.
ATATÜRK PORTRESİNE BAKARAK KÜFRETTİ
Veteriner teknikeri M.N.Ş'nin uyarması üzerine B.Y. bu kez de iş yerindeki Atatürk portresine bakarak küfretti.
Olayı cep telefonuyla kaydeden M.N.Ş. şüpheli B.Y'den şikayetçi oldu.
TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.