08 Nisan 2024 23:25 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 23:40
Adana'da dehşet anları: Tanker devrildi, alev alev yandı!
Adana’da toyolda seyreden akaryakıt yüklü tanker, kontrolünü kaybederek devrildi ve alev alev yanmaya başladı. İtfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülen yangın, büyük paniğe neden oldu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana’da otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker yol kenarında devrildi.
1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Yangın ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalesi ile söndürülürken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı