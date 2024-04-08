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08 Nisan 2024 23:25 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 23:40

Adana'da dehşet anları: Tanker devrildi, alev alev yandı!

Adana’da toyolda seyreden akaryakıt yüklü tanker, kontrolünü kaybederek devrildi ve alev alev yanmaya başladı. İtfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülen yangın, büyük paniğe neden oldu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana&#039;da dehşet anları: Tanker devrildi, alev alev yandı!

Adana’da otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker yol kenarında devrildi.

Adana'da dehşet anları: Tanker devrildi, alev alev yandı! - 1. Resim

1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalesi ile söndürülürken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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