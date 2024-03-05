Adana’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

05 Mart 2024 18:32 - Güncelleme : 05 Mart 2024 23:17

Adana’da yolun karşısındaki işçi servisine çarpan otomobildeki anne ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan Ford marka otomobil yolun karşı şeridine geçerek, Temsa marka işçi servisine çarptı. Kazada 14 kişi de yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Adana-Osmaniye yolu Yakapınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Can Andırın (27) kullandığı 06 AD 6330 Ford marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp, yolun karşı şeridine geçerek E.İ. idaresindeki 01 S 0559 plakalı Temsa marka midibüse çarptı.

2 ÖLÜ, 14 YARALI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Can Andırın ve yolcu konumundaki annesi Hayriye Andırın'ın (50) hayatını kaybettiğini belirledi. İşçi servisinde bulunan 14 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.