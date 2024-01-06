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    • 06 Ocak 2024 06:30 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 06:30

    Adana'da feci kaza! Yolcu otobüsü gişe bariyerine çarparak alev aldı: 6 yaralı

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana bölümündeki batı gişelerinde beton bariyere çarptıktan sonra alev alan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

    Adana&#039;da feci kaza! Yolcu otobüsü gişe bariyerine çarparak alev aldı: 6 yaralı
    Kaza, Adana

    Sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TAG Otoyolu'nun Adana batı gişelerindeki beton bariyere çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle otobüsün motor kısmı alev aldı. Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki 18 yolcu tahliye edildi.

    İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan sürücü ile 5 kişi kentteki hastanelere götürüldü. İtfaiye ekipleri aracın tamamını saran yangını söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken gişe de zarar gördü.

     

    Haberler>Gündem>Adana'da feci kaza! Yolcu otobüsü gişe bariyerine çarparak alev aldı: 6 yaralı
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