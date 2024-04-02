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02 Nisan 2024 01:18 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 01:18

Adana'da feci motosiklet kazası: 2 ölü

Adana'da kaldırıma çarparak takla atan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Adana&#039;da feci motosiklet kazası: 2 ölü

Adana'nın Seyhan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde Ferhat P. yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada takla atan motosikletin sürücüsü Ferhat P. ile motosiklette bulunan Ali A. savrularak kaldırıma düştü.
Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Adana'da feci motosiklet kazası: 2 ölü - 1. Resim

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 kişi hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alarak kaza yerine giden ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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