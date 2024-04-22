22 Nisan 2024 08:35 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 08:47
Adana'da feci olay! Minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 kişi ölü, çok sayıda yaralı var
Adana'da meydana gelen feci olayda uçuruma devrilen minibüsün alev alev yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Adana'da yaşanan faciada sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir minibüs Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı