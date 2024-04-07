Adana'da fındık büyüklüğünde dolu! Yollar göle döndü

07 Nisan 2024 17:18 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 17:24

Adana’da hakim olan kavurucu havalar yerini sağanak ve doluya bıraktı. Yaklaşık 45 dakika etkili olan yağmur ve dolunun ardından kentte birçok cadde ve bulvar adeta göle döndü. Yağan dolu fındık büyüklüğünde olunca vatandaş aracının zarar görmemesi için üzerini kilim, halı ve battaniye ile kapattı.

“130 YILDIR ÇALIŞMA YOK"

Altyapının yetersizliğine isyan eden 31 yaşındaki Kubilay Tosun,” Bu gördüğünüz aslında sulama kanalı değil ama belediyemiz herhalde sulama kanallarının az olduğunu düşündüğü için altyapı tıkayarak çalışmayıp rezalet bir şekilde bırakıyor. Amaç yeni Adanalı Michael Phelps’lerin çıkması da olabilir. Yani burada bir meydan okumalara görebiliriz. Söylenecek hiç bir şey yok. Daha önce eski Osmanlı Valisi alt yapı ile ilgili bir çalışma yapmıştı ondan beridir yaklaşık 120-130 yıldır Adana’da herhangi bir çalışma söz konusu değil. Araçlar suya kapılmamak için insanlar şuanda mücadele veriyor” dedi.