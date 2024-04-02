02 Nisan 2024 19:27 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 19:28
Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi
Adana'da iki muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy pusulalarında azaların ünvanlarına yer verdi. Muhtarların adaylıkları iptal edildi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cemalpaşa muhtar adayı Fahri Gürlekoğlu ile Kurtuluş Mahallesi adayı Ahmet Teoman Kökenler, oy pusulalarında azalarının önüne ünvanlarını da yazdırdı.
2 MUHTARIN ADAYLIKLARI İPTAL EDİLDİ
Diğer adayların itirazı üzerine ilçe seçim kurulu tarafından Gürlekoğlu ve Kökenler'in adaylıkları iptal edildi.
Cemalpaşa Mahallesinde muhtarlığa Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer seçildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr