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02 Nisan 2024 19:27 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 19:28

Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi

Adana'da iki muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy pusulalarında azaların ünvanlarına yer verdi. Muhtarların adaylıkları iptal edildi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Adana&#039;da iki muhtarın adaylığı iptal edildi

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cemalpaşa muhtar adayı Fahri Gürlekoğlu ile Kurtuluş Mahallesi adayı Ahmet Teoman Kökenler, oy pusulalarında azalarının önüne ünvanlarını da yazdırdı.

2 MUHTARIN ADAYLIKLARI İPTAL EDİLDİ

Diğer adayların itirazı üzerine ilçe seçim kurulu tarafından Gürlekoğlu ve Kökenler'in adaylıkları iptal edildi.

Cemalpaşa Mahallesinde muhtarlığa Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer seçildi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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