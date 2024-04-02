Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi

02 Nisan 2024 19:27 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 19:28

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cemalpaşa muhtar adayı Fahri Gürlekoğlu ile Kurtuluş Mahallesi adayı Ahmet Teoman Kökenler, oy pusulalarında azalarının önüne ünvanlarını da yazdırdı.

2 MUHTARIN ADAYLIKLARI İPTAL EDİLDİ

Diğer adayların itirazı üzerine ilçe seçim kurulu tarafından Gürlekoğlu ve Kökenler'in adaylıkları iptal edildi.

Cemalpaşa Mahallesinde muhtarlığa Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer seçildi.