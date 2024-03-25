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25 Mart 2024 10:24 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:34

Adana'da mide bulandıran görüntü: Yüzlerce at ve eşek kalıntısını sulama kanalına attılar

Adana’da sulama kanalında mide bulandıran görüntüler kaydedildi. Yüzlerce at ve eşek eti kalıntısı bulundu, vatandaş isyan etti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde sulama kanalında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Kesilen yüzlerce at ve eşeğin kalıntısı sulama kanalına döküldü. Bir torbaya konulan kalıntılar kedi ve köpeklerin poşetleri açmasıyla etrafa saçıldı. 

ÇEVREYE KÖTÜ KOKU YAYILDI

Çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.Adana'da mide bulandıran görüntü: Yüzlerce at ve eşek kalıntısını sulama kanalına attılar - 1. Resim

“ADANA'NIN DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYOR”

Çevrede oturan vatandaşlar duruma isyan etti. İhlas Haber Ajansı’na konuşan mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana’nın değerini düşürüyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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