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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 23:29 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 23:30

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir genç hayatını kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Kartepe (22) sokakta yürüdüğü sırada motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü - 1. Resim

Saldırıda tabanca ile vurulan genç ağır yaralanırken şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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