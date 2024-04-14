Adana'da sokak ortasında silahlı çatışma paniği: Ölü ve yaralı var!

14 Nisan 2024 19:20 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 19:25

Son dakika Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü: Saldırı olursa daha güçlü karşılık veririz

Son dakika Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü: Saldırı olursa daha güçlü karşılık veririz

Adana’da sokak ortasında çatışmada panik anları kameralara yansıdı. Olay, Çınarlı Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, Osman Asma (28) ve İzzet E. isimli şahıslar, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine her iki şüpheli de tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

Açılan ateşler sonucunda İzzet E. kalça bölgesinden, Osman Asma ise karın bölgesinden yaralandı. Yaralı halde olay yerinden kaçmaya çalışan İzzet E., bir süre sonra yere yığılıp kaldı. Osman Asma ise kaçarken yere yığıldı.

1 ÖLÜ!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Osman Asma ise yakınları tarafından taksi ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Osman Asma hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise söz konusu şüpheliyi kaçtığı sırada bölgeye yakın bir ara sokak kıskıvrak yakaladı. Aynı zamanda yaralı olan şüpheli polis nezaretinde hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.