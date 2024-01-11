11 Ocak 2024 00:20 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 00:25
Adana’da tırın çarptığı kadın feci şekilde öldü
Adana’da otoyolda tırın çarptığı kadın öldü. Kadının üzerinden kimlik çıkmazken, ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana’da otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun hastaneler çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına 01 AAY 441 plakalı tır çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tırın çarptığı kadının öldüğünü belirledi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Polis incelemesinde ölen kadının üzerinden kimlik çıkmadı. İncelemelerin ardından kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.