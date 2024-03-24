Önce sahte doktor şimdi de sahte avukat! Adana'da yapılan operasyonla yakalandı

24 Mart 2024 10:16 - Güncelleme : 24 Mart 2024 10:23

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen Betül S. hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada Betül S. isimli kadının avukat cübbesiyle adliyenin önünde, baro lokalinde ve mahkemeler önünde sosyal medyasında paylaşım yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu şahsın evine operasyon düzenlendi.

RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda Betül S. isimli kadın yakalanırken evinde yapılan arama da sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen B.S. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye gönderilen B.S. "nitelikli dolandırıcılık", "kamu görevini usulsüz olarak üstlenme", "resmi belgede sahtecilik", "özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması" suçlamasıyla tutuklandı.