07 Nisan 2024 18:23 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:23
Adıyaman'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'da bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Adıyaman'da G.G. idaresindeki kamyon, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille Adıyaman - Kahta kara yolunun 20'nci kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Fırat Yılmaz (19) ile Furkan Geyik (23) ağır yaralandı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz ile Geyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı