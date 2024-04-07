Adıyaman'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

07 Nisan 2024 18:23 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:23

Adıyaman'da G.G. idaresindeki kamyon, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille Adıyaman - Kahta kara yolunun 20'nci kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Fırat Yılmaz (19) ile Furkan Geyik (23) ağır yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz ile Geyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.