Adıyaman'da dehşet! Akraba kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 2 yaralı

27 Şubat 2024 02:45 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 03:38

Yine akraba kavgası, yine ölüm... Dehşetin adresi bu kez Adıyman'ın Samsat ilçesi. Edinilen bilgilere göre, İlçeye bağlı Taşkuyu Köyü'nde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Meydana gelen silahlı çatışmada 9 yaşındaki Mustafa A., 39 yaşındaki Abidin A., ve Tuğba A., Kasım A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Kasım A. yaralı halde olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tuğba A., Abidin A. ve Mustafa A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi Samsat Devlet Hastanesi, Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi.

1'i ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Buralarda tedavi altına alınan yaralılardan Tuğba A., Abidin A. ve Mustafa A. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişilerin yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Polis ve jandarma ekipleri hastanelerde ve olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan çatışmada hayatını kaybeden Mustafa A. ile Abidin A.’nın baba oğul olduğu öğrenildi.

Yaralı halde kaçarak kayıplara karışan Kasım Avcı'nın yakalanması için ise ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.