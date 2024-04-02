02 Nisan 2024 03:39 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 03:39
Adıyaman'da gece yarısı deprem!
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde gece yarısı 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer Adıyaman sallandı.
Saat 03.29 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak kaydedilirken merkez üssü Sİncik olduğu belirlendi.
AFAD'ta alınan bilgilere göre, depremin derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber