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22 Mart 2024 21:00 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:01

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adıyaman&#039;da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahramanmaraş karayolu Gölbaşı ilçesi Belören beldesi yol kavşağında meydana geldi. Yusuf Ağaç idaresindeki 46 AAH 094 plakalı otomobil karşı yönden gelen Serdar A. idaresindeki 02 LD 532 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - 1. Resim

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ağaç (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan sürücü Serdar A. ile birlikte yolcu olarak bulunan Bedriye A. ile Remziye A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - 2. Resim

Hayatını kaybeden Yusuf Ağaç ise Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Cenaze, Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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