Adıyaman’da kahreden kaza: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralı

19 Şubat 2024 05:35 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 05:46

Adıyaman'da gece yarısı kahreden bir kaza meydana geldi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Güven K. idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Hastane Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak yol kenarındaki aydınlatma direğini devirip yaklaşık 150 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Durumu fark eden vatandaşlar kaza yerine koşarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 yıllık polis memuru olan Güven K. olay yerinde hayatını kaybederken yine Çevik Kuvvet Müdürlüğü kadrosunda komiser olarak görevli Furkan E., yaralandı.

SAATLERCE BATAKLIKTAN KURTARILMAYA ÇALIŞILDI

Yaralı komiser olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç içerisinde hayatını kaybeden ve araç içerisinde sıkışan Güven K.’nın çıkarılması için ekipler bataklığa dönmüş dere yatağında saatlerce çalışma yaptı. Çamurdan dolayı cenaze çıkarılamayınca kaza yapan araç vinç yardımıyla dere yatağından çıkarılarak kara yoluna indirildi.

Cenaze, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hayatını kaybeden polis memurunun cansız bedeni cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ise kazayla ilgili bilgi alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.