Afrika değil Afyon! Kurtlar ve akbabalar avladıkları domuzu böyle yedi

15 Mart 2024 12:33 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:51

Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından birisi olan ve Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi sınırlarında Akdağ Tabiat Parkında kaydedilen görüntüler büyük ilgi gördü. 2 bin 500 rakımlı Akdağ Koca yaylanın değişik bölümlerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlara ilginç görüntüler yansıdı.

AVLADIKLARI DOMUZU SIRAYLA YEDİLER

Kurtların ve akbabaların avladıkları domuz ile beslenme anları saniye saniye kaydedildi. Telef olan domuzları avlayarak beslenen kurtlar, kara ve kızıl akbabalar görüntülendi. Domuzlardan önce kurtların ardından kızıl ve kara akbabaların beslendiği görülüyor. Yayınlanan görüntüler özellikle sosyal medya da büyük ilgi gördü.





