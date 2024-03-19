Afrika'dan gelip Akdeniz'den giriş yapacak! Meteoroloji'den uyarı: Göz nezlesi ve hapşırma belirtilerine dikkat

19 Mart 2024 13:20 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:33

Son 53 yılın en sıcak yılını geçirdiğimi bugünlerde ülkenin özellikle Batı kısmında yağışların fazla kar yağışlarının ise hiç yaşanmadığı tespit edildi. Kar yağışı için vatandaşlar sürekli uyarılsa da aslında bu durum Marmara Bölgesi'nde neredeyse yaşanmadı. Öte yandan da uzmanlar artan bu sıcaklığın ilkbahar da toz taşımı patlak vereceği ifade edildi.

AFRİKA'DAN GELİP AKDENİZ'DEN GİRİŞ YAPACAK!

Afrika kıtasında çöl üzerinden gelecek olan toz taşımı özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde etkili olacak. Bu bölgelerdeki vatandaşlarda özellikle göz nezlesi gribal enfeksiyon tarzında öksürme ve burun kaşıntısı gibi belirtiler yaşanacak. Artışların hastalıklara bağlı değil havadaki toz oranındaki artış nedeniyle olacak. Afrika'dan şiddetli rüzgar üzerinden gelecek olan çöl tozu özellikle kronik hastalığı olanları olumsuz etkileyecek.

TOZ TAŞIMI NEDİR? NASIL KORUNUR?

Batman, Siirt ve Şırnak gibi şehirlerde şimdilik orta seviyede ilerleyen toz taşımı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgiler şu şekilde:

"Atmosferdeki en baskın aerosol çeşitlerinden bir tanesi olan Mineral Toz Partikülleri (Çöl Tozları),

Dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst

tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Göreceli olarak daha büyük olan toz

parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol

alabilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Arabistan Yarımadası, Asya

(Gobi ve Taklamakan), Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir."

Öte yandan Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği Dr. Deniz Demirhan toz taşımı konusunda uyarılarda bulundu. Demirhan, toz taşımı hakkında "Güneydoğu Anadolu bölgesini etkileyen Afrika ya da şey Akdeniz bölgesinde çok etkiler. Afrika ya da Arapça çöllerinden bizim ülkemize doğru gelen akışı olan toz çöl tozlarının akışı başlayacak. Bahar aylarında bunlara çok dikkat etsinler. Bunlar solunum yolu rahatsızlığı yapar. Niye benim burnum akıyor, gözlerim niye kaşınıyor diye düşünürler. Acı ne olduğunu anlamazlar bu o zaman işte." dedi.