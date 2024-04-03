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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 20:20 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 20:21

Ağrı'da silahlı kavga: 2 ölü

Ağrı’da aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ağrı&#039;da silahlı kavga: 2 ölü

Edinilen bilgilere göre, P.Ş. isimli şahıs, husumetli olduğu F.B. ve D.A. isimli şahısları sokak üzerinde gördü. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında P.Ş., yanında bulundurduğu tabanca ile F.B. ve D.A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Ağrı'da silahlı kavga: 2 ölü - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli P.Ş.'yi yakaladı. F.B. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan D.A. isimli şahıs ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. D.A yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ağrı'da silahlı kavga: 2 ölü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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