Ahmet Çakar ifade için adliyede: Türk yargısına güveniyorum

04 Ocak 2024 18:08 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 18:12

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine "hakaret" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a Muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde, eski hakem ve sunucu Ahmet Çakar İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi.

Savcılıkta verdiği ifadesinde Çakar, "Eğer bir federasyon, MHK'ya uygun olmayan kişileri MHK'ya getiriyorsa bunun adı onları sekreterya gibi kullanmaktır. Elime geçen CD'nin konuşmalarının Türk futbolunun kulvarını ve namusunu değiştirecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bu konuşma illegal kaydedilmiştir. Başta Büyükekşi olmak üzere kimseyi itham etmedim. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ederim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadeleriyle beyanlarda bulundu.

"TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUM"

İfadesinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Çakar, "Savcılara, hakimlere güvenin. Türk yargısına güveniyorum. Şikayet edildik, ifademizi verdik ve çıktık, hepsi bu. Saygılar, sevgiler sunuyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı Büyükekşi'nin, kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulunması üzerine, Çakar hakkında soruşturma başlatılmıştı.