Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 04 Ocak 2024 18:08 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 18:12

    Ahmet Çakar ifade için adliyede: Türk yargısına güveniyorum

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade verdi. İfadesinin ardından gazetecilere konuşan Çakar, "Türk yargısına güveniyorum. Şikayet edildik, ifademizi verdik ve çıktık, hepsi bu" dedi.

    Ahmet Çakar ifade için adliyede: Türk yargısına güveniyorum
    Son Dakika, İfade, Tff, Soruşturma

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine "hakaret" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a Muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde, eski hakem ve sunucu Ahmet Çakar İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi.

    Savcılıkta verdiği ifadesinde Çakar, "Eğer bir federasyon, MHK'ya uygun olmayan kişileri MHK'ya getiriyorsa bunun adı onları sekreterya gibi kullanmaktır. Elime geçen CD'nin konuşmalarının Türk futbolunun kulvarını ve namusunu değiştirecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bu konuşma illegal kaydedilmiştir. Başta Büyükekşi olmak üzere kimseyi itham etmedim. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ederim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadeleriyle beyanlarda bulundu.

    "TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUM"

    İfadesinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Çakar, "Savcılara, hakimlere güvenin. Türk yargısına güveniyorum. Şikayet edildik, ifademizi verdik ve çıktık, hepsi bu. Saygılar, sevgiler sunuyorum" dedi.

    NE OLMUŞTU?

    TFF Başkanı Büyükekşi'nin, kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulunması üzerine, Çakar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

    Haberler>Gündem>Ahmet Çakar ifade için adliyede: Türk yargısına güveniyorum
    Etiketler
    Son dakikaİfadeTFFSoruşturma
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...