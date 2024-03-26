AK Parti il başkanının bulunduğu araç domuz sürüsüne çarptı

26 Mart 2024 00:40 - Güncelleme : 26 Mart 2024 00:40

Korkunç kaza kamerada: Fren yerine gaza basınca kadına çarpıp eve daldı

Korkunç kaza kamerada: Fren yerine gaza basınca kadına çarpıp eve daldı

AK Parti Ardahan İl Başkanı'nın içinde bulunduğu araç domuz sürüsüne çarparak yol dışına çıktı. Kazada il başkanı Ersin Yılmaz ile sürücü Cavit Taşçı yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cavit Taşçı idaresindeki 75 AAG 442 plakalı araç, Ardahan-Kars kara yolunun Susuz ilçe girişinde aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada, il başkanı Yılmaz ve sürücü Taşçı yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu.

İl Başkanı Ersin Yılmaz'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi karşılamak için Kars'a gittiklerini ifade etti.