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25 Şubat 2024 14:25 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 14:46

Sakarya'da feci kaza! AK Parti Milletvekili Ali İnci hastaneye kaldırıldı

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan İnci ile diğer araçtaki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Sakarya&#039;da feci kaza! AK Parti Milletvekili Ali İnci hastaneye kaldırıldı
AK Parti, Milletvekili, Trafik Kazası, Sakarya

Sakarya'da öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci geçirdiği trafik kazası sonucu hastanelik oldu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; kaza Akyazı ilçesinde meydana geldi. D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ali İnci idaresindeki 54 AK 901 plakalı otomobil, Ormanköy ışıkları mevkisinde Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sakarya'da feci kaza! AK Parti Milletvekili Ali İnci hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

5 KİŞİ YARALI

Kazada Milletvekili İnci ile diğer sürücü ve araçtaki ikisi çocuk biri kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sakarya'da feci kaza! AK Parti Milletvekili Ali İnci hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

MİLLETVEKİLİ HASTANEYE KALDIRILDI

AK Parti'li İnci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'da feci kaza! AK Parti Milletvekili Ali İnci hastaneye kaldırıldı - 3. Resim

AK PARTİ'Lİ VEKİLDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin paylaşımda bulundu. Bursalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya’nın Akyazı ilçesi Ormanköy mevkiinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Sakarya Milletvekilimiz Sayın Ali İnci ve kazada yaralanan vatandaşımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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