AK Parti Milletvekili Faruk Çelik 15 günde hem ana hem de baba acısı yaşadı

07 Ocak 2024 11:50 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:53

Bursa Milletvekilliği de yapan, eski bakanlardan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik vefat etti. Geçtiğimiz ay babası Hacı Yaşar Çelik'i kaybeden Çelik, bugün de annesi Hadise Çelik'in vefat etmesinin üzüntüsünü yaşadı.

15 GÜNDE 2 ACI!

15 gün içinde hem babasını hem de annesi vefat eden Çelik'e sevenleri sosyal medyadan başsağlığında bulundu.

Hadise Çelik, bugün ikindi namazını müteakip Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verilecek.