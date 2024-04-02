AK Parti ve MHP ayrı aday çıkardı, CHP aradan sıyrıldı: Dikkat çeken oy sayısı detayı

02 Nisan 2024 12:02 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:09

Pazar günü milyonlarca vatandaş sandık başına gidip oyunu kullandı. Türkiye tarihine geçen seçimlerde; CHP 1. parti olarak çıkarak büyük bir başarı elde etti. CHP'nin kazandığı bazı iller de ise AK Parti ve MHP'nin ayrı aday çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhur İttifakı olarak MHP ve AK Parti, 30 büyükşehir ve 29 ilde iş birliği yaptı. AK Parti ve MHP 22 ilde ayrı adaylar çıkararak yarıştı.

AK Parti ve MHP'nin aday çıkararak yarıştığı illerden olan Amasya, Kilis, Kütahya ve Yozgat'ta il bazında aldıkları oy sayıları, rakiplerinin oy sayılarından fazla olarak kayıtlara geçti.

3 İLİ CHP, 1 İLİ DE YRP ALDI

Amasya'da ayrı aday çıkarak yarışan AK Parti ve MHP'nin adayları toplam 33 bin 23 oy aldı, CHP'nin adayı Turgay Sevindi ise 27 bin 352 oy alarak seçimi kazandı.

2 belediye Cumhuriyet tarihinde ilk defa CHP'ye geçti Kilis'te de seçimlere ayrı adaylarla giren AK Parti ve MHP, 28 bin 524 oy aldı. CHP'nin adayı Hakan Bilgen ise 23 bin 467 oy alarak Kilis Belediyesini Cumhuriyet tarihinde ilk defa CHP'ye kazandırmış oldu.

Kütahya'da da seçime ayrı giren AK Parti ve MHP adayları toplam 78 bin 102 oy aldı. CHP'nin adayı Eyüp Kahveci ise 40 bin 712 oyla belediyeyi kazandı. Kütahya da Cumhuriyet tarihinde CHP'ye geçen belediyelerden biri oldu.

YOZGAT'I YRP ALDI

Yozgat’ta da seçimlere ayrı ayrı giren AK Parti ve MHP, 26 bin 700 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan ise 17 bin 141 oyla belediyeyi kazandı.