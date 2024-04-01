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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 07:35 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 07:35

AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen iller belli oldu! 3'ü büyükşehir 15 il...

31 Mart yerel seçimlerinde CHP oy oranlarını artırarak birinci parti oldu. CHP, AK Parti ve MHP'den birçok ili ve ilçeyi de aldı. İşte o il ve ilçeler...

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
AK Parti ve MHP&#039;den CHP&#039;ye geçen iller belli oldu! 3&#039;ü büyükşehir 15 il...

Türkiye 10 ay aradan sonra bir kez daha sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçimleri kazandı.

CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olurken 17 milyona yakın oy aldı. AK Parti ise ikinci parti oldu ve 16 milyona yakın oy aldı. Yeniden Refah Partisi de 3 milyona yakın oy alarak seçimde üçüncü parti oldu. Bu seçimde CHP birçok ilçe ve ili kazandı.

İŞTE CHP'YE GEÇEN İLLER

AK Parti'den CHP'ye ikisi büyükşehir 10 il geçti. O belediyeler şu şekilde:

Bursa, Balıkesir, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kilis, Adıyaman, Zonguldak, Giresun

MHP'den ise biri büyükşehir 5 il CHP'ye geçerken o belediyeler Kütahya, Manisa, Bartın, Kastamonu ve Amasya olarak sıralandı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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