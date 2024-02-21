AK Parti'den KAAN mesajı: Türkiye Yüzyılı'nın büyük gururlarından...

21 Şubat 2024 11:30 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 11:41

Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Gök Vatan'a kavuşan KAAN, başarılı uçuşun ardından tekrar üsse döndü. KAAN’ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının ve üsse dönmesinin ardından, uçağın yapımında ve geliştirilmesinde çalışan personeller KAAN'ı alkışlarla karşılandı.

AK PARTİ'DEN KAAN MESAJI

KAAN'ın ilk uçuşunun ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığıyla KAAN'ın Gök Vatan'a kavuştuğunu altını çizen Çelik, KAAN'ın Türkiye Yüzyılı'nın büyük gururlarından biri olduğunu aktardı.

MMU KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Milli Muharip Uçak, çift motorlu ve düşük görünürlüğe sahip olup radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiştir.

Gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere de sahiptir.

Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak şekilde tasarlanmıştır.

Toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek kapasiteye sahiptir, bunlardan dördü gövde içinde, dördü ise gövdenin yanlarında bulunmaktadır.

Türkiye, KAAN adı verilen bu 5. nesil savaş uçağı ile yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğine sahip ülkeler arasında yer alacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini atıp imzalamıştı. Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yükse hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.