AK Parti'ye katılan 7 bin 841 üyeye rozetleri takıldı

21 Mart 2024 17:13 - Güncelleme : 21 Mart 2024 17:18

Önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Başkanı Ali Çetin ve Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü’nün katılımıyla, AK Parti’ye katılanlar için rozet takma töreni düzenlendi. 7 bin 841 üyeyi temsilen 41 üyeye rozetleri takıldı.

İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti’ye yeni katılan 7 bin 841 üyeye temsilen 41 üyeye rozet takılacağını belirtti. Güzel bir seçim dönemi geçirdiklerinin altını çizen Çetin, “Seçim sürecinde bizimle beraber yürüyen bizimle olan desteğini gösteren şükranlarımızı sunuyoruz. Değişime, dönüşüme hazır bir Antalya var. Hizmet kısırlığına son vermek isteyen bir kent var. 5 yılda yapılmayanların daha fazlasını yapmaya yeni vizyonlar ortaya koymaya geliyoruz. 19 ilçede ve büyükşehre talibiz. Hepsini almak istiyoruz. Antalya’ya bir 5 yıl daha kaosa dönük yılları yaşattırmayacağız. 31 Mart akşamı zaferle ulaşacağız. Antalya’da yarım kalan işleri yapmaya başlayacağız” dedi.

"ANTALYA HİZMETE SUSAMIŞ"

Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Köse, Cumhur İttifakı’nın her gün yeni yol arkadaşları kazandığını belirterek, ”Artık sona geldik. Akın akın insanların partimize teveccüh etiklerini görüyoruz. Nereye gitsek gülen yüzlerle karşılanıyoruz. Antalya’nın hizmete susadığını görüyoruz. Büyükşehrin büyük ölçüde hizmete kandığını kentin susuzluğunu Hakan Tütüncü ve 19 ile adaylarımızla gidereceğiz” diye konuştu.

"İDEOLOJİYE BAKMADAN PROJELERİMİZ DESTEKLENECEK"

Mevlüt Çavuşoğlu da, Antalya’nın hizmete hasret kaldığını gözlemlediklerini ifade ederek, “Tütüncü’nün anlattığı projelerin benimsendiğini, umutların arttığını görüyoruz. Gerçekçi güven verici uygulanabilir projeler olduğunu oy vermeyecekler olanlar bile görüyor. Antalya ideolojiye bakmadan bu projeleri destekleyecektir. Antalyalılar en çokta Konyaaltı’nda değişim istiyor. Durali Kolpak ile bu değişim yaşanacak. Rıza Sümer de Kepez’de Tütüncü’nün kaldığı yerden devam edecektir. 19 ilçede adaylarımıza teveccüh var. Emeklerimizin karşılığını alacağız. Adaylarımıza teşkilatlarımıza umut vereceğiz. Antalya’nın Fetret Devri'ni bitireceğiz. Antalya’nın altın çağı Hakan Tütüncü başkanla başlayacak” ifadelerine yer verdi.

"ALTIN ÇAĞ BAŞLAYACAK"

Hakan Tütüncü ise Türkiye’ye Antalya’dan şok güzel bir zafer armağan edeceklerinin altını çizerek, Antalya’nın altın çağını hep birlikte başlatacaklarını bildirdi.

Tütüncü, 31 Mart'ta kazananın Antalya olacağını belirterek, yeni gelen arkadaşlarla aynı yolda yürümenin mutlulukların en yücesi olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından temsilen 20 üyeye AK Parti rozetleri takıldı.

Rozet takılanlar arasında, Bağımsız Aksu ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Akif Ordu, Saat Partisi Belediye Başkan Adayı Ömer Saçkan, İYİ Parti Meclis Üyesi Cengiz Avcı, CHP Konyaaltı Büyükşehir Meclis üyesi Şafak Otuzaltı, CHP Meclis Üyesi Eren Kurt, geçmiş dönem CHP Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız, DSP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cemal Altan, Deva Partisi Eski İl Başkanı Özgür Özbek, Deva Partisi Kepe İlçe Eski Başkanı Mehmet Siyahkoç, Deva Partisi Kepez İlçe Eski Başkan Yardımcısı Esra Çelik gibi isimler yer aldı.