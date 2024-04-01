AK Parti'ye oy veren seçmen sandığa gitmedi! Seçmen kırgın, üzgün ve öfkeli

01 Nisan 2024 17:04 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:18

TGRT Haber canlı yayına katılan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yerel seçim değerlendirmesi yaptı. AK Parti'nin yerel seçimlerdeki büyük kaybının altını çizen Kulat, tek tek olayların altını çizdi. CHP'nin kazanmadığını aslında AK Parti seçmeninin sandığa gitmediğini ifade etti. Bunun içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına dikkat çekerek bir an önce değişimler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

AK PARTİ'YE OY VEREN SEÇMEN SANDIĞA GİTMEDİ!

Vatandaşlar AK Parti'ye kırgın oldukları için sandığa gitmediğinin altını çizen Kulat, özellikle adalet ve güven problemlerinin altını çizdi. Mehmet Ali Kulat, iktidarın bu seçimi çok iyi okunması gerektiğini ifade etti.

Kulat, "Özellikle seçim sonrası Bakanlık ya da MYK gibi yenilenmelerle sınırlı kalmamalı. Bununla beraber mutlaka kırgın, kızgın ve üzgün seçmenin gönlünün kalıcı hoş kılınması lazım. AK Parti, ciddi bir seçmen kaybettiğini yerel seçim sonuçlarından daha net görmüş oluyoruz. AK Parti, güven çalışması yapmalı." dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE KÖKLÜ DEĞİŞİM YAPILMALI!

AK Parti ve MHP seçmenleri gönülleri kırgın oldukları için taraf değiştirme olasılıkları da oldukça yüksek olduğunu hatırlatan Kulat, Erdoğan'ın bunun için çok iyi çalışacağını da ifade etti. Yerel seçimler defteri kapandı. Bundan sonraki süreç çok iyi çalışmalar yaparak iyi revizyonlardan geçirilmeli.

Memur atamaları, öğretmen atamaları, zam oranları bununla beraber verilen tüm sözler üzerinde olumlu olabilecek çalışmalar yapılması gerekiyor. Kulat, "AK Parti'nin köklü değişime gitmesi gerektiğinin taraftarıyım. Yeniden Ferah Partisinden diğer tüm partilere kadar bu süreçte vatandaşı düşünen politikalar izlemeleri lazım" şeklinde konuştu.