19 Şubat 2024 04:47 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 05:23
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 04.25'te 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 172,09 km kilometre uzaklıkta meydana gelirken, derinliği 11,3 kilometre olarak ölçüldü.
Yaşanan depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.
Kaynak: TGRT Haber