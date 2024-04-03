Akdeniz'de Datça açıklarında deprem! Peş peşe sarsıntılar devam ediyor

03 Nisan 2024 23:10 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:16

Akdeniz bir kez daha depremle sallandı. Peş peşe gelen sarsıntılara bir yenisi daha eklendi. 22.58'de Muğla açıklarındaki depremin Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bilgilendirmeye göre büyüklüğü 3.8 derinliği 26.1 olarak kaydedildi

AFAD depremin merkez üssü olarak Datça-Muğla açıklarını gösterdi. 3.8 büyüklüğünde kayıtlara geçilen deprem sonrası olumsuzluk yaşanmadı.