03 Nisan 2024 23:10 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:16
Akdeniz'de Datça açıklarında deprem! Peş peşe sarsıntılar devam ediyor
Son dakika... Akdeniz'de deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntının bildirimleriyle merkez üssünün merak etmesi üzerine Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama geldi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Akdeniz bir kez daha depremle sallandı. Peş peşe gelen sarsıntılara bir yenisi daha eklendi. 22.58'de Muğla açıklarındaki depremin Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bilgilendirmeye göre büyüklüğü 3.8 derinliği 26.1 olarak kaydedildi
AFAD depremin merkez üssü olarak Datça-Muğla açıklarını gösterdi. 3.8 büyüklüğünde kayıtlara geçilen deprem sonrası olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr