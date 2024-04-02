Akdeniz'de deprem: Sarsıntılar peş peşe devam ediyor! Kandilli'den açıklama

02 Nisan 2024 20:28 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:38

Akdeniz açıklarında öğlen saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 20.13'te 3.2'lik bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bilgilendirmeye göre depremin derinliği 2,6 km olarak kayıtlara geçti.

AFAD depremin merkez üssü olarak Muğla'nın Bodrum açıkları olarak gösterirken büyüklüğünü 3.4 şeklinde duyurdu.