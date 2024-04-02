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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 20:28 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:38

Akdeniz'de deprem: Sarsıntılar peş peşe devam ediyor! Kandilli'den açıklama

Son dakika... Akdeniz'de peş peşe depremler devam ediyor. Muğla Bodrum açıklarında bir sarsıntı daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Akdeniz&#039;de deprem: Sarsıntılar peş peşe devam ediyor! Kandilli&#039;den açıklama

Akdeniz açıklarında öğlen saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 20.13'te 3.2'lik bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bilgilendirmeye göre depremin derinliği 2,6 km olarak kayıtlara geçti.

AFAD depremin merkez üssü olarak Muğla'nın Bodrum açıkları olarak gösterirken büyüklüğünü 3.4 şeklinde duyurdu.

Akdeniz'de deprem: Sarsıntılar peş peşe devam ediyor! Kandilli'den açıklama - 1. Resim

 

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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