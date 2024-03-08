Akdeniz'de korkutan deprem!

08 Mart 2024 07:34 - Güncelleme : 08 Mart 2024 08:00

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Akdeniz açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 63.6 km olarak kaydedildi.

AFAD 4.4 OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.