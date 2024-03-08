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08 Mart 2024 07:34 - Güncelleme : 08 Mart 2024 08:00

Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıklarken AFAD ise 4,4 olarak duyurdu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Akdeniz&#039;de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Akdeniz açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 63.6 km olarak kaydedildi.

AFAD 4.4 OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

Kaynak: TGRT Haber
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