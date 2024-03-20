Akılalmaz anlar kamerada: Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptı

20 Mart 2024 16:00 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:23

Beşiktaş Abbasağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hafriyat kamyonunun kullanan F.B.'nin kamyonunun arka tekerleği yerinden çıkarak yolda yürüyen 7 öğrencinin arasına daldı. Çarpma sonucu 15 yaşındaki bir kız öğrenci hafif şekilde yaralandı.

ŞOKE EDEN ANLAR KAMERADA

Yuvarlanmaya devam eden tekerlek 3 otomobile daha çarparak durdu. Kaza sonucu kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoför ise işlemleri için emniyete götürüldü. Akılalmaz kaza ise kameralara yansıdı.