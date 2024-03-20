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Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 16:00 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:23

Akılalmaz anlar kamerada: Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptı

İstanbul Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun tekerleği yerinden çıkarak öğrencilerin arasına daldı. Akılalmaz kaza saniye saniye kameraya yansırken, çarpma sonucu bir öğrenci yaralandı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş Abbasağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hafriyat kamyonunun kullanan F.B.'nin kamyonunun arka tekerleği yerinden çıkarak yolda yürüyen 7 öğrencinin arasına daldı. Çarpma sonucu 15 yaşındaki bir kız öğrenci hafif şekilde yaralandı.

ŞOKE EDEN ANLAR KAMERADA 

Yuvarlanmaya devam eden tekerlek 3 otomobile daha çarparak durdu. Kaza sonucu kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoför ise işlemleri için emniyete götürüldü. Akılalmaz kaza ise kameralara yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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