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    • 08 Ocak 2024 15:42 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:58

    AKOM İstanbulluları saat vererek uyardı: Kar geliyor, dikkatli olun...

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşeceğini ve hafta boyunca görülecek yağışların karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde olacağını duyurdu.

    Kar Yağışı, Istanbul, Hava Durumu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşmesinin beklendiği kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

    AKOM verilerine göre, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşmesi bekleniyor. İstanbul’da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

    HAFTA BOYUNCA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

    Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması öngörülüyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-5 derecenin altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    Haberler>Gündem>AKOM İstanbulluları saat vererek uyardı: Kar geliyor, dikkatli olun...
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    kar yağışıistanbulhava durumu
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