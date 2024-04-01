Akrabalar arsındaki kavgada silahlar konuştu: 2 kişi öldü 

01 Nisan 2024 22:01 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:08

Siverek'in Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasındaki anlaşmazlık silahlı çatışmaya dönüştü.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere görei, olay esnasında Mecit ve Orhan Geyik isimli kardeşler yaralanarak, ihbar üzerine intikal eden sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldükleri tespit edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hayatını kaybeden iki kardeşin bedenleri, yapılan olay yeri incelemesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna nakledildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.