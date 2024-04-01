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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 22:01 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:08

Akrabalar arsındaki kavgada silahlar konuştu: 2 kişi öldü 

Şanlıurfa'nın Siverek bölgesinde, akraba olan iki aile arasındaki çatışmada silahlar konuştu ve 2 kardeş hayatını kaybetti.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Akrabalar arsındaki kavgada silahlar konuştu: 2 kişi öldü 

Siverek'in Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasındaki anlaşmazlık silahlı çatışmaya dönüştü.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere görei, olay esnasında Mecit ve Orhan Geyik isimli kardeşler yaralanarak, ihbar üzerine intikal eden sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldükleri tespit edildi. 

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hayatını kaybeden iki kardeşin bedenleri, yapılan olay yeri incelemesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna nakledildi. 

Akrabalar arsındanki kavgada silahlar konuştu: 2 kişi öldü  - 1. Resim

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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