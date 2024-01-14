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14 Ocak 2024 12:20 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 12:20

Akrabasını ziyaret etmek için çıktığı evine bir daha dönmedi

Diyarbakır’da akraba ziyaretine giderken kaybolan 68 yaşındaki vatandaş, kadavra köpeklerinin de arama yapan ekiplere dahil edilmesiyle 7 gündür Dicle Nehrinde aranıyor.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Akrabasını ziyaret etmek için çıktığı evine bir daha dönmedi
Diyarbakır

Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde 8 Ocak tarihinde saat 10.00 sıralarında akrabasını ziyaret etmek için evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Abdulrezak Kılıç’ı arama çalışmaları 7’nci gününde devam ediyor.

ÇALIŞMALAR SU ALTI VE SU ÜSTÜNDE SÜRÜYOR

Çalışmalar; Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ AFAD ekipleri, UMKE, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, Malatya Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri ve bunlara dahil edilen kadavra köpekleriyle de çalışmalar su altı ve su üstünde sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kılıç’a ait cep telefonu ve şalvarı kaybolduğu değerlendirilen bölgede bulunmuştu. Ekipler, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 6 zodyak bot ve 4 dron ile arama çalışması yürütüyor.

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Diyarbakır
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