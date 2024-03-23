23 Mart 2024 00:44 - Güncelleme : 23 Mart 2024 00:46
Aksaray metrosunda panik: Yolcular tahliye edildi!
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında sefer yapan bir metroda Aksaray İstasyonu'na varış sırasında duman çıkması paniğe neden oldu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Aksaray Metro İstasyonu'nda trenden duman çıkması nedeniyle seferler aksadı. Dumanın sebebi henüz bilinmezken, yolcular anonsla trenden tahliye edildi ve istasyon boşaltıldı.
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan trenden Aksaray İstasyonu'nda duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi, ulaşımda aksama yaşandı.
YOLCU GİRİŞİNE KAPATILDI
Olay nedeniyle seferler bir süre yapılamadı, istasyon yolcu girişine kapatıldı. Duman tahliyesinin ardından sorunun giderilmesiyle seferler normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı