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Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 19:17 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:17

Akyazı'da konteynerde kalan kamyon şoförü ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişi, kaldığı geri dönüşüm tesisinin konteynerinde arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Akyazı&#039;da konteynerde kalan kamyon şoförü ölü bulundu

Salihiye Mahallesi D140 karayolu Adapazarı-Mudurnu Yolu üzerinde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde konteynerde kalan kamyon şoförü Nurzat Turan (65), iş arkadaşları tarafından yatakta hareketsiz şekilde bulundu.

Akyazı'da konteynerde kalan kamyon şoförü ölü bulundu - 1. Resim

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Turan’ın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken Turan'ın ölüm sebebi otopsinin ardından netlik kazanacak.

Akyazı'da konteynerde kalan kamyon şoförü ölü bulundu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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