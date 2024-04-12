Alanya bayramın 3'üncü günü plaj sezonunu açtı

12 Nisan 2024 14:18 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 14:18

Antalya’nın Alanya ilçesinde havaların ısınmasıyla bazı kişiler denize girmeye başladı. Alanya’da Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününde yerli ve yabancı Damlataş Plajı’na akın etti. Hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 18,6 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen plajda denize girmeyi ve güneşlenmeyi ihmal etmedi. Kimi vatandaş plajda yürümeyi seçerken, çocukların ise kumda çeşitli oyunlar oynadığı görüldü. Tur teknelerinin ise denizin açıklarında tur yaptıkları göze çarptı.



GEÇEN SENE DAHA YOĞUNDU

Plaja denize girmek için geldiğini belirten Bülent Uluocak, Alanya’daki yoğunluğun normal olduğunu ifade etti. Uluocak, “Cennet Alanya’dayız. Bütün halkımızı Alanya’ya bekliyoruz. Bayram çok güzel geçti, kazasız belasız. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Yoğunluk normal, geçen sene daha yoğundu. İnşallah bütün ülkemizde ve sahil bölgelerimizde yoğunluk devam eder. Ramazan’ı da geçirdik hamdolsun. Orucumuzu tuttuk. Zekâtımızı verdik. Mezar ziyaretlerimizi yaptık. Ramazan Bayramımız vatana millete hayırlı olsun” dedi.