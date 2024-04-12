Alanya Belediyesi personeli trafik kazasında hayatını kaybetti

12 Nisan 2024 20:07 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 20:07

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde motosiklet kazası geçiren Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Mehmet Uymaz (32), kaldırıldığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ALKÜ) yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uymaz'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Türktaş Mahallesi Kovallar Mezarlığı'na defnedildi.

Başsağlığı mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimiz Mehmet Uymaz'ın, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Son yolculuğuna uğurlanan Mehmet kardeşime Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarımıza baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.