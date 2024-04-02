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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 00:45 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 00:46

Alanya'da feci motosiklet kazası: Ölü ve yaralılar var!

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosikletin iki yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

Alanya'da motosiklet yayalara çarptı. Kazaya karışan motosiklet, Konaklı Mahallesi'nde E.A. (19) tarafından kullanılıyordu. E.A., yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Büyük (75) ve o sırada yol kenarında bulunan İ.K.'ye (26) çarptı.

CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kazada yaralanan Büyük, İ.K. ile motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Büyük, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü E.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Alanya'da feci motosiklet kazası: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

İ.K'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde E.A’nın kullandığı motosikletin yayaya çarptıktan sonra yola savrulması ve yayanın asfaltta sürüklenmesi yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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