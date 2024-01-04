Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 04 Ocak 2024 04:45 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 07:36

    Alarm çanları çalıyor... Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Her an çığ düşebilir! (4 Ocak 2024 Perşembe 81 il hava durumu)

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber

    Meteoroloji 4 Ocak hava durumu raporuna paylaştı. Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı uyarı yapıldı.

    Alarm çanları çalıyor... Meteoroloji&#039;den uyarı üstüne uyarı: Her an çığ düşebilir! (4 Ocak 2024 Perşembe 81 il hava durumu)
    Çığ, Hava Durumu, Meteoroloji, Kar Yağışı

    Kışın en çetin zamanları yaşanırken, Meteoroloji'den de uyarı üstüne uyarı geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Sivas, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

    Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 

    Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

    ÇIĞ UYARISI

    Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşlar çağrı yapılarak 'dikkatli ve tedbirli olun' denildi.

    İşte 4 Ocak Perşembe il il hava durumu:

    MARMARA

    Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

    ÇANAKKALE 12°C, 18°C

    Çok bulutlu

    EDİRNE 3°C, 16°C

    Çok bulutlu

    İSTANBUL 11°C, 16°C

    Çok bulutlu ve bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ 10°C, 19°C

    Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 5°C, 13°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    DENİZLİ 9°C, 17°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    İZMİR 12°C, 19°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    MUĞLA 7°C, 12°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ADANA 11°C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA 15°C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

    HATAY 9°C, 14°C

    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

    MERSİN 12°C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

    ANKARA 6°C, 12°C

    Çok bulutlu

    ESKİŞEHİR 6°C, 14°C

    Çok bulutlu

    KONYA 5°C, 15°C

    Çok bulutlu

    YOZGAT 3°C, 10°C

    Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

    BOLU 5°C, 13°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

    DÜZCE 7°C, 16°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    KASTAMONU 4°C, 11°C

    Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 12°C, 17°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin (Ordu, Giresun ve Trabzon haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    RİZE 8°C, 16°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    SAMSUN 11°C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    TOKAT 5°C, 12°C

    Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

    TRABZON 10°C, 16°C

    Çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge geneli sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

    ERZURUM -5°C, 4°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

    KARS -6°C, 4°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

    MALATYA 0°C, 6°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

    VAN -3°C, 6°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 2°C, 4°C

    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    GAZİANTEP 6°C, 10°C

    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    MARDİN 4°C, 6°C

    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SİİRT 2°C, 5°C

    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    Haberler>Gündem>Alarm çanları çalıyor... Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Her an çığ düşebilir! (4 Ocak 2024 Perşembe 81 il hava durumu)
    Etiketler
    çığhava durumumeteorolojikar yağışı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...