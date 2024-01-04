Alarm çanları çalıyor... Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Her an çığ düşebilir! (4 Ocak 2024 Perşembe 81 il hava durumu)

04 Ocak 2024 04:45 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 07:36

Kışın en çetin zamanları yaşanırken, Meteoroloji'den de uyarı üstüne uyarı geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Sivas, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşlar çağrı yapılarak 'dikkatli ve tedbirli olun' denildi.

İşte 4 Ocak Perşembe il il hava durumu:

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 18°C

Çok bulutlu

EDİRNE 3°C, 16°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C

Çok bulutlu ve bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 19°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 19°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 14°C

Çok bulutlu

KONYA 5°C, 15°C

Çok bulutlu

YOZGAT 3°C, 10°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

DÜZCE 7°C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Ordu, Giresun ve Trabzon haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 8°C, 16°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON 10°C, 16°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge geneli sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -6°C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA 0°C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN -3°C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 4°C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 2°C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı