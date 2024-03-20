Aldığı sıfır Mercedes başına dert oldu! 4 gün sonra arızalandı, 5 kez servise gitti

20 Mart 2024 13:01 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:02

İkinci el otomobillerde rastlanılan arıza çeşitleri bu kez sıfır otomobilde patlak verdi. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Gazi Doğan geçtiğimiz yıl aralık ayında Mercedes yüzünden ilginç olay yaşadı. 2 milyon 350 bin TL'ye satın aldığı minibüs 4 gün sonra direksiyon arızası verdi.

Kayseri şubesi ile iletişime geçerek aracı servise götürdü, yetkililer sorun olmadığını söyledi. Sivas'ta da iki kez yapılan incelemede soruna çözüm bulunamadı. Aracı 5 kez servise götüren Doğan, yapılan kontroller esnasında aracının otomatik kapısı ve kaloriferinin de bozulduğunu söyledi.

SIFIR ARAÇ 4 GÜN SONRA ARIZA VERDİ

Minibüsü 22 Aralık 2023’te Kayseri’den aldığını ifade eden Gazi Doğan, “Bayiden sıfır Mercedes Sprinter minibüs aldım. Araç 4 gün sonra arıza kodu verdi, direksiyonu kilitlemeye başladı. Aracı Kayseri bayisine götürdüm ve baktılar. 'Araçta bir şey yok' dediler. Sadece servisteki kişi araç ile bir süre dolandı. Bilgisayara bağlamadan 'Bir şey yok' dedi ve aracı geri bana teslim etti. Bir gün sonra tekrar arıza kodu verdi ve direksiyonu yine kilitledi. Bu sefer de Sivas bayisini aradım, aracımı getirmemi istediler. Aracı getirdikten sonra aracın kodunu kontrol ettiler. Aracı tekrar bana teslim ettiler. Teslim aldıktan bir hafta sonra araç yine arızaya düştü, direksiyonu kilitledi. Sivas bayisine telefon açtım, aracı tekrar getirmemi istediler. Tekrar getirdiğimde aracın direksiyon kutusunun değişeceğini söylediler. Araç 2 gün yattı, direksiyon kutusunu değiştirdiler. Aracı geri bana teslim ettiler. Bir hafta sonra yine aynı arıza kodunu verdi” dedi.

3 AYDIR MAĞDUR EDİYORLAR

Aracını defalarca servise götürdüğünü ifade eden Doğan, “Tekrar getirdikten sonra aracın tesisatını kontrol ettiler. Tesisatı kontrol ederken sürgülü kapı ile arka taraftaki kaloriferi bozmuşlar. Gittikten bir hafta sonra tekrar aynı arızayı verdi. Aracı getirdikten sonra merkez ile yazıştıklarını ve kontağın değişeceğini söylediler. Aracın 25 gün bayide duracağını söylediler. 16 gün boyunca araç bayide kaldı. Bana telefon açtılar ve aracı almamı söylediler. 'Kontağı değiştirdiniz mi?' diye sorduğumda değiştirmediklerini, yazılımını kontrol ettiklerini söylediler. Ben de şu an aracı aldım götüreceğim. Aracın arızası çözülmedi. Ben 2 milyon 350 bin TL’ye aldım, çok mağdurum. Şimdi de ilgilenmiyorlar. Arabamı ya değiştirin ya da yapın verin diyorum. Ne arızasını yapıyorlar ne de aracı değiştiriyorlar. Beni 3 aydır mağdur ediyorlar” şeklinde konuştu.