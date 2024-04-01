Alevler içinde dehşet: İtfaiye eri söndüremeyince kendini aşağı bıraktı!

01 Nisan 2024 18:40 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 18:56

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sitede yangın çıktı. Alevler içerisinde çatısında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri kaçış yolu bulamadı. Erlerden biri kendini aşağı bıraktı.

Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Baba Tahir Caddesi’ndeki bir sitede bulunan D Blok'un çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bina sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına almaya çalışırken, itfaiye erlerinden Halil Eskimiş, Cengiz Oruç ve ismi öğrenilemeyen bir itfaiye eri çatıda alevler arasında mahsur kaldı. Alev topuna dönen çatıda itfaiye erlerinden Halil Eskimiş, yangın hortumuna tutunarak aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip yere çakıldı.

Olay yerindeki sağlık ekipleri, itfaiye erini ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, diğer 2 itfaiye eri ise ekiplerin yardımıyla çatıdan indirildi. Yangın ve itfaiye erinin düşme anı kameralara yansırken, Eskimiş’in hastanedeki tedavisi sürüyor.

TOMA'ların da desteğiyle ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.