Alevlerin arasında kalan yaralı oğlu için canını hiçe saydı

05 Ocak 2024 14:13 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:18

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde babasının kullandığı tıra arkadan çarparak alevlerin arasında mahsur kalan Sedat Dayan, babasının canını hiçe sayıp alevlerin arasına dalmasıyla kurtarıldı.

YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Esendere yolu üzerinde bulunan polis noktasının yakınında meydana geldi. Yüksekova istikametinden İran’a doğru giden ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Sedat Dayan yönetimindeki tır önünde giden babası Avni Dayan’ın idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan tırda mahsur kalan Sedat Dayan, babası Avni Dayan’ın zorlu mücadelesiyle sıkıştığı yerden alevlerin arasından yaralı olarak çıkartıldı.

Tırın alevlere teslim olduğunu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralı Sedat Dayan ise ilk müdahalesinin ardında Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ayağı kırıldığı öğrenilen Sedat Dayan’ın tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.