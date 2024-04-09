Alışverişi son güne bırakanlar çarşı, pazarda yoğunluk oluşturdu

09 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:22

Ramazan Bayramı öncesinde Sakaryalı vatandaşlar, alışveriş için çarşı ve pazarlara akın etti. Şehrin işlek caddeleri, kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler sebebiyle yoğunlaştı.

ALIŞVERİŞİ SON GÜNE BIRAKANLAR YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Bayram alışverişini son güne bırakan bazı aileler, çocukları için ayakkabı ve giyim alışverişinde bulunurken bazı vatandaşlar ise bayram için tatlı, çikolata ve kolonya alışverişini yaptı.