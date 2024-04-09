09 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:22
Alışverişi son güne bırakanlar çarşı, pazarda yoğunluk oluşturdu
Sakarya’da Ramazan Bayramı öncesinde alışverişlerini son güne bırakan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ramazan Bayramı öncesinde Sakaryalı vatandaşlar, alışveriş için çarşı ve pazarlara akın etti. Şehrin işlek caddeleri, kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler sebebiyle yoğunlaştı.
ALIŞVERİŞİ SON GÜNE BIRAKANLAR YOĞUNLUK OLUŞTURDU
Bayram alışverişini son güne bırakan bazı aileler, çocukları için ayakkabı ve giyim alışverişinde bulunurken bazı vatandaşlar ise bayram için tatlı, çikolata ve kolonya alışverişini yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı