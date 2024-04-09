Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Alışverişi son güne bırakanlar çarşı, pazarda yoğunluk oluşturdu
09 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:22

Alışverişi son güne bırakanlar çarşı, pazarda yoğunluk oluşturdu

Sakarya’da Ramazan Bayramı öncesinde alışverişlerini son güne bırakan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alışverişi son güne bırakanlar çarşı, pazarda yoğunluk oluşturdu

Ramazan Bayramı öncesinde Sakaryalı vatandaşlar, alışveriş için çarşı ve pazarlara akın etti. Şehrin işlek caddeleri, kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler sebebiyle yoğunlaştı.

Alışverişi son güne bırakanlar çarşı, pazarda yoğunluk oluşturdu - 1. Resim

ALIŞVERİŞİ SON GÜNE BIRAKANLAR YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Bayram alışverişini son güne bırakan bazı aileler, çocukları için ayakkabı ve giyim alışverişinde bulunurken bazı vatandaşlar ise bayram için tatlı, çikolata ve kolonya alışverişini yaptı.

Alışverişi son güne bırakanlar çarşı, pazarda yoğunluk oluşturdu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...